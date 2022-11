Mario + Rabbids: Sparks of Hope is nu een aantal dagen verkrijgbaar en het is een absolute aanrader, zoals je al in onze review hebt kunnen lezen. Deze game krijgt op termijn meer content en Ubisoft heeft nu de details bekendgemaakt van wat bezitters/kopers van de Season Pass mogen verwachten.

In totaal staan er drie uitbreidingen op stapel. De eerste uitbreiding verschijnt begin volgend jaar en brengt de spelers naar de geheimzinnige Toren van Doooom. In deze Toren van Doooom komen spelers voor de grootste uitdagingen te staan. Madame Bwahstrella heeft Mario, Rabbid Peach en hun vrienden nodig om haar multidimensionale toren schoon te maken en hun oude vriend Spawny te redden. Deze uitbreiding voegt een nieuw vechtspeltype toe, waarin spelers strategische gevechten aangaan terwijl ze zich een weg banen naar de top van de toren.

In de tweede uitbreiding, die midden 2023 verkrijgbaar zal zijn, zullen de helden naar een gloednieuwe planeet reizen. Op deze planeet verkennen spelers nieuwe omgevingen vol met leuke personages om te ontmoeten, geheimen om te ontdekken, maar ook nieuwe vijanden om het tegen op te nemen. De laatste uitbreiding verschijnt tegen het einde van 2023 en hierin zullen Rabbid Mario, Rabbid Peach en Rayman hun krachten bundelen. De helden volgen Rayman, die spelers belichamen, terwijl ze een nieuwe en mysterieuze plek verkennen.

De eerste uitbreiding zal enkel verkrijgbaar zijn voor spelers die over de Season Pass beschikken. De andere twee uitbreidingen zullen ook los verkrijgbaar zijn.