In de herfst van 2022 lanceerde Ubisoft het vervolg op het geliefde Mario + Rabbids: Kingdom Battle. Dit vervolg kreeg de subtitel Sparks of Hope en hoewel de game het op kritisch vlak prima heeft gedaan – ook wij gaven een mooie 8.5 in onze review – bleven de commerciële successen uit. Z’n voorganger deed het overigens zeer goed: meer dan 7,5 miljoen spelers hebben die game gespeeld.

Ondanks de goede cijfers stelde Sparks of Hope dus teleur, wat eveneens een verrassing was voor Ubisoft. In een interview met GamesIndustry.biz wijst Ubisoft CEO Yves Guillemot naar een aantal oorzaken. Zo denkt hij dat de inflatie rond die tijd zeker een rol heeft gespeeld, maar Guillemot steekt ook de hand in eigen boezem: hij geeft toe dat ze beter naar het advies van Nintendo hadden moeten luisteren, die aangaf dat ze beter konden wachten tot Nintendo’s volgende platform verkrijgbaar is.

De chef van het Franse bedrijf stelt dat ze (met Kingdom Battle en Sparks of Hope) twee soortgelijke games op één platform hebben afgeleverd, wat niet handig is geweest. Terwijl games met het labeltje van Nintendo juist goed de tand des tijds doorstaan, brengt het Japanse bedrijf doorgaans maar één mainline entry in hun franchises per consolegeneratie uit.

“I think it was a different issue with Mario. We had already released a Mario Rabbids game [on Switch], so by doing another we had two similar experiences on one machine. On Nintendo, games like this never die. There are 25 Mario games on Switch.

Nintendo [has advised] that it’s better to do one iteration on each machine. We were a bit too early, we should have waited for [the next console].”