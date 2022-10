Mario + Rabbids: Sparks of Hope is vanaf morgen officieel verkrijgbaar voor de Nintendo Switch. Eerder hebben we de game al kunnen spelen en daaruit bleek dat we te maken hebben met een uitstekende titel. Dit is ook terug te zien in de reviews, want de game krijgt over het algemeen torenhoge cijfers.

Hieronder een greep uit de reviewcijfers tot dusver en opvalt is dat het gros tussen de 8.0 en 10 inzit. Er zijn een paar uitzonderingen, maar tot op heden heeft Mario + Rabbids: Sparks of Hope geen onvoldoendes gekregen. Kortom, aanrader dus.

GamingTrend – 10

GamesHub – 10

Universo Nintendo – 9.8

SpazioGames – 9.1

The Games Machine – 9.0

GamingBolt – 9.0

Atomix – 9.0

Everyeye.it – 9.0

IGN – 9.0

NintendoWorldReport – 9.0

GameSpew – 9.0

The Loadout – 9.0

GamesRadar+ – 9.0

Metro GameCentral – 9.0

Nintenderos – 9.0

Press Start Australia – 9.0

Screen Rant – 9.0

Shacknews – 9.0

Twinfinite – 9.0

Hobby Consolas – 8.9

Gaming Nexus – 8.8

Nintenduo – 8.8

XGN – 8.7

Power Unlimited – 8.5

Areajugones – 8.5

Jeuxvideo – 8.5

Easy Allies – 8.5

Stevivor – 8.5

Wccftech – 8.5

Dexerto – 8.5

Player 2 – 8.3

Gameblog.fr – 8.0

Nintendo Insider – 8.0

NME – 8.0

Inverse – 8.0

Gfinity – 8.0

VGC – 8.0

VG247 – 8.0

God is a Geek – 8.0

Nintendo Life – 8.0

TheSixthAxis – 8.0

Digital Trends – 8.0

Gamers Heroes – 8.0

Trusted Reviews – 7.0

Guardian – 6.0

T3 – 6.0

Wij zijn nog druk met Mario + Rabbids: Sparks of Hope bezig en onze review mag je binnenkort verwachten.