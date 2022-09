Preview | Mario + Rabbids: Sparks of Hope – In 2017 sloegen Nintendo en Ubisoft de handen ineen voor het ontwikkelen van Mario + Rabbids: Kingdom Battle. Een vrij unieke samenwerking, omdat de iconische Nintendo personages werden samengevoegd met de immer hilarische/irritante Rabbids van Ubisoft. Dit vervolgens in een strategiegame, wat je niet direct zou verwachten. Het resultaat was echter wel naar behoren, want de game werd goed ontvangen, zowel commercieel als kritisch. Inmiddels werkt Ubisoft al geruime tijd aan een opvolger in de vorm van Mario + Rabbids: Sparks of Hope en wij mochten onlangs bij Ubisoft in Parijs op bezoek om de game een aantal uren te spelen.

Op reis door het heelal

De vroege versie die we bij Ubisoft hebben kunnen spelen begon in de bekende paleistuin van prinses Peach waar iedereen lekker z’n ding doet en waar de Rabbids er weer een lekkere chaos van maken. Waar de dag zo vredig begon gaat het al snel fout, want een mysterieuze entiteit valt het koninkrijk aan. Dit stort Mario, Luigi, Peach en verschillende Rabbids in een volledig nieuw avontuur, waarin de gameplay van weleer nog steeds de boventoon voert, aangevuld met nieuwe elementen. Het doel is om de zogeheten Sparks (sterren met gezichten) te redden en dat doe je niet voor niets, want het levert je namelijk ook speciale krachten op die buitengewoon goed van pas komen in de strategische gevechten.

Voordat we echter dieper op de kern van de gameplay ingaan, moeten we aanstippen dat Mario + Rabbids: Sparks of Hope net zoals Kingdom Battle twee primaire gameplay elementen met elkaar combineert. Zo zijn de gevechten turn-based en erg strategisch ingericht, maar de traditionele gameplay ontbreekt niet. Dit wil zeggen dat je op de vele locaties die je aandoet vrij rond kunt lopen, alsof je een traditionele Mario platformer aan het spelen bent. Ubisoft is de ontwikkelaar van de game, maar ze hebben ook nu weer zeer goed gekeken naar wat Nintendo normaliter met de platformgames doet en daardoor voelt Mario + Rabbids: Sparks of Hope heel erg des Nintendo aan.

De platform elementen zijn wat dat betreft het verkennen van de omgeving, munten verzamelen en kleine minigames spelen, zoals binnen de tijd rode muntjes binnen harken. Terwijl je vrij kunt rondlopen in verschillende werelden, krijg je ook te maken met omgevingspuzzels. Zo betraden we een spookachtig huis waar de deuren telkens naar eenzelfde of nieuwe locatie leidde, waardoor je meermaals dezelfde route aflegt op zoek naar de juiste doorgang. Het is typische platformgameplay, maar juist die afwisseling lijkt ook nu weer uitstekend uit de verf te komen en dat in behoorlijk gevarieerde omgevingen maakt het tot een leuke ontdekkingstocht.

Niet zo random encounters…

Gezien Mario + Rabbids: Sparks of Hope natuurlijk een strategiegame is op basis van een turn-based principe, zul je ook in deze game weer te maken krijgen met gevechten. Deze heb je enigszins zelf in de hand, want je ziet op voorhand al waar vijanden zitten als je aan het platformen bent. Hier wordt ook bij aangegeven wat het vereiste level is, dus lang niet alles kun je gelijk doen. Hierdoor zul je op een later moment in de game weer terugkeren naar eerdere levels om her en der nog wat gevechten te doen, wat je natuurlijk nieuwe doorgangen oplevert naar eerder afgesloten gebieden. Dit loont, omdat je er geheimen en extra’s kunt vinden, die van pas kunnen komen.

Fijn is ook dat het gros van de gevechten tijdens de platform gameplay zelf gestart kan worden, dus je bepaalt zelf of je er aan begint. Er zijn echter ook gedeeltes in de game, waarbij je je route tactisch moet bepalen, want anders zal je achternagezeten worden. Weet een vijand je te pakken te krijgen, dan zul je het gevecht aangaan op een kleinere schaal. Op die manier weet Mario + Rabbids: Sparks of Hope je een wat dynamische presentatie te bieden. Wat ook leuk is, is dat elke wereld – van wat we tot dusver gezien hebben – echt leeft met allerlei elementen, personages en meer, waardoor het als een kleurrijke en vrolijke boel aanvoelt, ondanks de vrij serieuze ondertoon van de gameplay.

Uitgebreide strategie

Het platformen en het ontdekken van de vele verschillende werelden en omgevingen in Mario + Rabbids: Sparks of Hope zorgen voor een goede beleving van de gameplay die daarmee een welkome afwisseling vormt op de strategische gevechten. Zoals al aangehaald is ook deze game gebaseerd op het turn-based concept, waarbij je in gevechten per team wisselt van beurt. Het is natuurlijk per beurt noodzakelijk om zo tactisch mogelijk met de middelen om te gaan en dat is waarin de game de diepgang opzoekt. In de kern is het vergelijkbaar met het vorige deel, maar Ubisoft heeft het concept natuurlijk uitgebreid met nieuwe elementen en dat in de vorm van de Sparks.

Deze sparks zul je gaandeweg het avontuur verzamelen en die kun je aan je team toewijzen. Het staat ook niet vast op het moment je een keuze gemaakt hebt, waardoor je continu de vrijheid hebt om bepaalde krachten met personages te combineren. Dit zorgt in de gameplay, zeker als je veel mogelijkheden tot je beschikking hebt, voor veel vrijheid in hoe je de strategische gameplay aanpakt. En reken maar dat je de krachten nodig hebt, want de gevechten kunnen zeer complex zijn. Zo speelden we tegen het einde van de hands-on een baasgevecht over drie fases en door tactisch te werk te gaan en de verschillende mogelijkheden te combineren, wisten we het ternauwernood te overleven.

Mario + Rabbids: Sparks of Hope is namelijk helemaal niet per se een gemakkelijke game. De AI van de tegenstander is namelijk best goed ingesteld en dat zorgt voor vrij uitdagende gevechten. Zeker als je het met een team van drie of vier moet opnemen tegen een overmacht van dik tien vijanden. Ja, ook zij schieten raak met de vele wapens die ze hebben, dus het is belangrijk om jouw speciale krachten zo effectief mogelijk in te zetten. Het is namelijk gekoppeld aan een cooldown op basis van beurten, waardoor je niet elke kracht aan de lopende band kunt gebruiken.

Daarbij heb je nog defensieve en offensieve krachten. In het kader defensief is het prettig om medespelers die in de buurt staan te kunnen healen. Tegelijkertijd kan je bijvoorbeeld ook één van je teamleden voorzien van de optie om een pijl af te vuren als een vijand in zijn/haar ‘line of fire’ komt. Dit voor extra schade en dat kan best handig zijn in penibele situaties. Of wat te denken van een vijand elektrocuteren die vervolgens rond gaat rennen en ook andere vijanden onder stroom zet? Of een gifaanval die in een bepaald gebied iedereen schade berokkent? Dit zijn natuurlijk de offensieve krachten en door hier slim gebruik van te maken, ontstaat er best veel diepgang in de strategie die je kunt toepassen.

Help elkaar, vlieg rond

Net zoals voorheen dien je alle middelen die je tot je beschikking hebt goed op elkaar af te stemmen om zo zeer effectief te zijn. Dit kan in het begin best even wennen zijn, omdat de combinaties zeer uitgebreid zijn en je moet uitdokteren wat het beste werkt. Gelukkig kan je even de tijd nemen om te zien hoe bestand vijanden tegen bepaalde aanvallen zijn, waar je vervolgens je strategie op aan kan passen. Daarnaast dien je ook goed samen te werken en een leuk voorbeeld daarvan is dat je met het ene personage zo op de ander kan springen om zo vanuit de lucht een aanval te doen op een vijand die normaliter door de omgeving niet te raken valt. Zo heb je niet alleen horizontale, maar ook verticale gameplay. Dit is echter weer gekoppeld aan perks die je vrij moet spelen, waardoor je gestaag je arsenaal aan mogelijkheden verder zult uitbreiden.

Om er nog een schepje bovenop te doen, zul je eens te meer tactisch te werk moeten gaan, want als je niet snel genoeg bent kan het in gevechten voorkomen dat er nieuwe vijanden opgeroepen worden. Als dat het geval is, blijft de overmacht terwijl je zelf je health in de gaten moet houden. Eenmaal dood, dan is je held uit het team uitgeschakeld en moet je het met een personage minder doen. En neem maar van ons aan dat je iedereen nodig hebt, zeker in de latere gevechten in het spel. Die overigens nog dynamischer worden, omdat je ook omgevingselementen als Bob-ombs kunt gebruiken. Tot slot is de dash weer van de partij, waarmee je ‘gratis’ een vijand die binnen bereik staat een tik kan geven, wat altijd helpt voor een snellere uitschakeling als je nadien het vuur opent.

Voorlopige conclusie

Met Mario + Rabbids: Kingdom Battle hebben Ubisoft en Nintendo bewezen een uitstekende strategische platformer te kunnen maken. Het succes zetten ze nu voort in Mario + Rabbids: Sparks of Hope, die we met plezier hebben gespeeld bij Ubisoft. De gameplay is in grote lijnen vergelijkbaar met het vorige deel, dus spelers weten wat dat betreft wat ze kunnen verwachten. Wel is de strategische turn-based gameplay net wat meer diepgaand dankzij alle nieuwe mogelijkheden, mede vanwege de Sparks en dat zorgt voor veel strategische opties. Het platformen voelt als vanouds en vormt een welkome afwisseling op de vrij uitdagende gevechten. Het duurt niet lang meer totdat de game uitkomt en de ervaring na een uur of drie spelen, stemt ons zeer positief over het eindresultaat. Het ziet er voor nu naar uit dat Mario + Rabbids: Sparks of Hope een meer dan prima opvolger gaat worden.