Mario + Rabbids: Sparks of Hope verscheen eind 2022 en enige tijd na deze release liet Ubisoft doorschemeren dat de game geen succes was. Waar het eerste deel nog erg goed verkocht, bleef de opvolger ver achter qua verkopen. Sterker nog, er was zelfs sprake van een flop ondanks dat de game erg goed ontvangen werd in de media.

Maar soms hebben games gewoon wat meer tijd nodig, wat nu ook voor deze titel blijkt te gelden. Op basis van bronnen meldt VGC dat de game inmiddels de drie miljoen verkopen nadert. Dit zou vergelijkbaar zijn met waar het origineel dik een jaar na de release ongeveer op stond. De originele game heeft uiteindelijk zo’n tien miljoen spelers bereikt.

Mario + Rabbids: Sparks of Hope blijft 15 maanden na de release nog steeds verkopen, wat volgens de bronnen van VGC komt door aanbiedingen in de Nintendo eShop. Ook de uitbreidingen die reeds verschenen zijn, hebben invloed gehad.

De producer zei vorig jaar overigens nog dat Ubisoft er vertrouwen in had dat het een ‘slow burn’ zou zijn, waarbij de aantallen spelers gestaag zouden gaan groeien. Dit lijkt nu inderdaad het geval te zijn. Wellicht zag Ubisoft toen al dat de verkopen door bleven gaan, waardoor hun initiële suggestie van een flop niet terecht was.