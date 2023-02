Zoals je hier al kon lezen waren we zeer tevreden over Mario + Rabbids: Sparks of Hope en nu is bijna het moment daar dat we met de eerste grote uitbreiding aan de slag kunnen. Ubisoft heeft via Twitter namelijk een teaser van The Tower of Doooom gedeeld, die op 2 maart zal verschijnen.

Eerder heeft Ubisoft al aangegeven dat de uitbreiding nieuwe strategische gevechten zou bevatten, waarbij de personages zich een weg naar boven in de toren moeten banen. Dit komt ze natuurlijk op een flinke uitdaging te staan, aan jou om ze daarbij te helpen.

Let wel, alleen de eigenaren van de Season Pass kunnen toegang krijgen tot deze uitbreiding. De tweede en derde uitbreiding zullen wel apart te verkrijgen zijn voor iedereen die niet over de Season Pass beschikt.