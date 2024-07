Zo’n twee jaar geleden bracht Ubisoft in samenwerking met Nintendo Mario + Rabbids: Sparks of Hope uit op de Nintendo Switch. Alhoewel het spel aanvankelijk niet aan de verwachtingen van Ubisoft voldeed, was de pers veelal lovend over de game, waaronder wij in onze review.

Om twijfelaars toch over de streep te trekken, is Mario + Rabbids: Sparks of Hope deze week gratis te spelen voor Nintendo Switch Online-abonnees. Je kunt het spel nu downloaden en tot en met 14 juli spelen. De game is zeker het proberen waard, dus mocht je tijd hebben, neem dan zeker even een kijkje.

Mario + Rabbids: Sparks of Hope is exclusief beschikbaar voor de Nintendo Switch.