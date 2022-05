Vorige week werd Kirby 64: The Crystal Shards toegevoegd aan Nintendo Switch Online + Uitbreidingspakket, maar nu enkele dagen later blijkt er een forse bug in de game te zitten die de voortgang kan belemmeren.

Het is in de onderwater levels/secties mogelijk dat Kirby aan de lopende band ‘gestunned’ kan worden, waardoor je als speler niet langer verder kan. De enige optie om dit tegen te gaan is het level opnieuw starten en opnieuw beginnen.

Gezien Nintendo vrij regelmatig updates uitrolt voor de Nintendo 64 Switch Online app, zal het vast een kwestie van tijd zijn totdat er een oplossing aangeboden wordt.

Yeah, it seems like this error is occurring too often to be something that happens on original hardware. Happened to not softlock me in this case, but that seems rare.

Please fix this asap NERD #Nintendo64 #NintendoSwitchOnline #NintendoSwitch pic.twitter.com/0Mvwrjsxo0

