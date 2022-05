Vorige week liet Nintendo weten dat Kirby 64: The Crystal Shards deze week aan Nintendo Switch Online + Uitbreidingspakket toegevoegd zou worden. Bij dezen een reminder dat Nintendo de game vandaag zoals gepland beschikbaar heeft gesteld. Als je een abonnement op het Uitbreidingspakket hebt, dan kun je deze Nintendo 64 klassieker vanaf vandaag spelen.

Tegelijkertijd maakt Nintendo gebruik van de gelegenheid om een nieuwe update voor de Nintendo 64 app uit te rollen en ook die is nu beschikbaar om te downloaden. Via Nintendo dataminer OatmealDome hebben we hieronder een overzicht van de patch notes:

Kirby 64 added

Star Fox 64 had gamma adjustment enabled – gamma value was set to 1.8

Dr. Mario 64 had renderer settings adjusted (“ConstValue_0” added)

Mario Golf had renderer settings adjusted (“ConstValue_1” added)

Interesse om deze klassieker te spelen op je Nintendo Switch, maar geen abonnement op Uitbreidingspakket? Dan kan je hier terecht.