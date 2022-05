Het is alweer even geleden dat Gears 5 uitkwam en het begint gezien de frequentie van nieuwe titels in de franchise zo langzamerhand tijd te worden voor een nieuw deel. Gears 5 kwam in 2019 uit die aangevuld werd met een prima uitbreiding, maar omtrent nieuwe delen is het inmiddels al geruime tijd stil.

Toch lijkt er schot in de zaak te zitten, want ontwikkelaar The Coalition zoekt namelijk een nieuwe medewerker voor de motion capture afdeling. Deze persoon zou specifiek aan de Gears of War franchise moeten gaan werken. Nu wordt Gears 6 niet specifiek genoemd, maar het lijkt aannemelijk dat men begonnen is aan een nieuw deel.

Dit is niet de enige hint, want eind vorig jaar zocht The Coalition een live design director, eveneens voor de Gears of War franchise. Destijds stond in die vacature dat de persoon in die rol verantwoordelijk zou zijn voor het maken en leiden van PvP en PvE ervaringen in toekomstige titels.

Mocht er inderdaad een nieuw deel in de maak zijn, dan bestaat de kans dat we tijdens de Microsoft & Bethesda Showcase op 12 juni meer horen.