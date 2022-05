Capcom heeft een flinke bibliotheek aan games opgebouwd sinds de oprichting in 1983. Af en toe komen ze met nieuwe IP’s, maar de uitgever teert vooral op franchises als Resident Evil en Monster Hunter, die vaak van nieuwe delen worden voorzien. Andere franchises uit hun rijke geschiedenis kunnen wellicht ook gaan terugkeren in de toekomst, aldus Capcom.

Tijdens een Q&A met huidige en potentiële investeerders werd specifiek de vraag gesteld of meer oude IP’s terug kunnen keren. Als antwoord kwam naar voren dat Capcom op het moment plannen aan het smeden is die gebaseerd zijn op ‘on-demand data’. Verder vertelde de uitgever dat de wensen van de klanten zeker in acht worden genomen tijdens het opstellen van toekomstige line-ups.

Verder wist Capcom eerder al te melden dat er nog meer nieuwe IP’s voor het huidige fiscale jaar gepland staan. Welke IP’s van Capcom zie jij graag terugkeren? Laat het ons weten in de comments.

“We are currently putting together plans for our pipeline based on-demand data from the market. Going forward, we will continue to take customers’ wishes into consideration while devising our title lineup.”