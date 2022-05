Capcom kennen we natuurlijk allemaal van franchises als Street Fighter, Monster Hunter, Resident Evil en nog vele andere. Het is een grote speler in de industrie die al jaren meedraait en ieder jaar komen er flink wat titels van deze uitgever op de markt. Tijdens de meest recente financiële meeting werden de verwachtingen voor het huidige fiscale jaar gedeeld.

Bij deze bijeenkomst werd verteld dat Capcom meerdere nieuwe IP’s zal uitbrengen in dit fiscale jaar. Volgens een officieel rapport staan er maar liefst 45 SKU’s op de planning voor een release in de periode tussen april 2022 tot eind maart 2023. SKU’s mag je vertalen naar artikelnummers en dat is dus best een groot aantal. Let wel op dat games die op meerdere platformen verschijnen, ieder een eigen SKU hebben. Hierdoor ligt het aantal unieke IP’s dus wat lager, gezien veel titels multiplatform zijn.

Desalniettemin lijkt de uitgever dus grote plannen te hebben zoals je op de onderstaande afbeeldingen kunt zien. Verder werd de release van Monster Hunter Rise: Sunbreak nog expliciet genoemd in het rapport, waarvan de release op 30 juni gepland staat. Wat voor nieuwe games Capcom verder in de pijplijn heeft zitten is voorlopig nog even afwachten.