We hebben over de afgelopen dagen een stortvloed aan informatie gekregen over het vernieuwde PlayStation Plus – check hier het overzicht van de laatste nieuwtjes – wat inmiddels beschikbaar is in Azië en met een kleine maand zal lanceren in Europa. Het is al een tijd mogelijk om via PlayStation Now games te streamen naar je pc en dat zal met de Extra/Premium-tiers niet anders zijn.

Ter voorbereiding op de lancering van de dienst heeft Sony daarom de systeemvereisten gedeeld voor als je straks PlayStation-titels naar je pc wilt gaan streamen. Die vereisten zijn gelukkig niet al te fors en daardoor kun je zelfs met een wat oudere laptop meer dan degelijke resultaten verwachten. Je kunt de systeemvereisten hieronder bekijken:

Minimum:

Windows 7 (SP1), 8.1 of 10

Core i3 2.0 GHz

300MB opslagruimte

2GB RAM

Geluidskaart of USB poort

Aanbevolen:

Windows 7 (SP1), 8.1 of 10

3.5 GHz Intel Core i3 of 3.8 GHz AMD A10 of beter

300MB of meer aan opslagruimte

2GB RAM

Geluidskaart of USB poort

Qua internetsnelheden ligt de ondergrens bij een connectie met minimaal 5Mbps voor de laagste kwaliteit. Voor een resolutie van 1080p raadt men een snelheid van 15Mpbs aan. Daarbij heb je een DualShock 4 controller nodig om de games te kunnen spelen.