De eerdere geruchten over een nieuwe State of Play in juni blijken te kloppen, want Sony PlayStation heeft zojuist aangekondigd dat er volgende week donderdagnacht weer een nieuwe uitzending zal plaatsvinden.

De nieuwe State of Play zal om 00.00 uur van start gaan, waarmee het dus een uurtje later begint dan gebruikelijk. De uitzending zal in totaal 30 minuten duren en zowel aankondigingen als updates omtrent reeds aangekondigde games bevatten.

Ook zal Sony een sneak peek geven op een aantal games die in ontwikkeling zijn voor PlayStation VR2. Vanzelfsprekend zal de uitzending live via PlaySense te volgen zijn.