Ruim een jaar geleden kwam het bericht naar buiten dat Bethesda en MachineGames aan een nieuwe Indiana Jones-game werken. Aanvankelijk ging iedereen er vanuit dat het om een multiplatform titel zou gaan, echter zijn er recentelijk wat tegenstrijdige berichten naar buiten gekomen wat voor extra verwarring zorgt. Volgens de Xbox Two podcast wordt het geen exclusieve game voor de Xbox, maar die berichten zijn wel al ruim een jaar oud.

Nick Baker van XboxEra beweert op Twitter het tegenovergestelde en zegt dat de game niet voor de PlayStation uitkomt. Wie van de twee gelijk heeft, zullen we voorlopig nog niet weten. De oorspronkelijk deal was gemaakt voor de aankoop van Bethesda door Microsoft en Indiana Jones is eigendom van Disney. Daarentegen is Spider-Man dat ook, maar die is wel exclusief voor de PlayStation uitgekomen, hoewel Sony alleen de filmrechten op Spider-Man heeft.