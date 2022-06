Nintendo Switch Online abonnees mochten een kleine twee weken terug aan de slag met de nieuwste toevoeging aan de N64 bibliotheek: Kirby 64: The Crystal Shards. Er verschenen echter al behoorlijk snel klachten over dat de klassieker last heeft van een game-breaking bug in één van de onderwaterlevels.

Nintendo was er snel bij om excuses aan te bieden en beloofde snel met een update te komen voor de klassieker. Inmiddels heeft de Japanse ontwikkelaar annex uitgever de daad bij het woord gevoegd en is versie 2.3.1 uitgerold. Via Twitter laat dataminer OatmealDome weten dat de patch ook alleen daarvoor bedoeld is en dat er geen andere details beschikbaar zijn.