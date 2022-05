Eerder deze maand werd de Nintendo 64-klassieker Kirby 64: The Crystal Shards toegevoegd aan het aanbod van Nintendo Switch Online + Uitbreidingspakket. Een mooie gelegenheid om deze titel weer eens te ervaren, ware het niet dat er al snel berichten opdoken over een groot probleem met het spel.

Kirby 64: The Crystal Shards bleek namelijk een game-breaking bug te bevatten. Hierdoor kon het voorkomen dat Kirby in een onderwaterlevel vast kwam te zitten, met als gevolg dat spelers onmogelijk verder konden.

Nu, ongeveer een week later, heeft Nintendo van zich laten horen. In een bericht op Twitter erkent Nintendo dat de bug bestaat. Daarbij wordt beloofd dat Kirby 64: The Crystal Shards begin komende week van een patch wordt voorzien, waarmee de game-breaking bug wordt opgelost. Een exacte datum voor de patch werd nog niet gegeven, maar de bug zal dus spoedig verleden tijd zijn.

A bug has been found in Kirby 64: The Crystal Shards for Nintendo 64 – Nintendo Switch Online that can prevent players from progressing under a certain condition. A patch will be released early next week to fix this. We apologise for the inconvenience.

