Gezien het morgen juni is, heeft Microsoft bekendgemaakt welke nieuwe toevoegingen aan Xbox Game Pass op het programma staan. Het gaat om een aantal mooie games, waaronder wat titels van Ubisoft. Zoals gebruikelijk hebben we het schema voor juni als tot dusver bekend hieronder geplaatst.

Vanaf 1 juni

For Honor: Marching Fire Edition (Cloud, console & pc)

Vanaf 2 juni

Ninja Gaiden: Master Collection (Console & pc)

Vanaf 7 juni

Assassin’s Creed Origins (Cloud, console & pc)

Chorus (Cloud, console & pc)

Disc Room (Cloud, console & pc)

Spacelines from the Far Out (Console & pc)

Gezien het gaat om games die tussen 1 en 8 juni zullen worden toegevoegd, is het aannemelijk dat er later in juni nog meer games bijkomen. Zoals elke andere maand verdwijnen er ook weer games uit de service en het gaat dan om de onderstaande titels. Deze zijn beschikbaar tot 15 juni.

Darkest Dungeon (Cloud, console & pc)

Dungeons & Dragons: Dark Alliance (Cloud, console & pc)

Greedfall (Cloud, console & pc)

Limbo (Cloud, console & pc)

Worms Rumble (Cloud, console & pc)

Xbox Game Pass abonnement nodig? Dan kan je daarvoor hier terecht.