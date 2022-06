Een VPN is anno 2022 een meer dan welkom middel om veilig en zonder zorgen het internet op te gaan. De afkorting staat voor ‘virtual private network’, en dat is wat je ermee op kunt zetten. Een VPN is tegenwoordig met alle gevaren rondom cybercrime ook een broodnodig middel om jezelf te beschermen als je het web op gaat. Of dat nu is om je boodschappen te bestellen, cadeaus te kopen of om online te gamen. Het zorgt ervoor dat je een veilige verbinding hebt en dat je zonder gestoord te worden je ding kan doen.

In het kader van gaming speelt een VPN ook een steeds grotere rol, want kwaadwillende zouden je lastig kunnen vallen met DDoS-aanvallen. Door je IP-adres te maskeren met bijvoorbeeld IPVanish, ben je wat dat betreft beschermd tegen directe aanvallen. Sterker nog, je beschikt dan over een beveiligde verbinding die buitengewoon moeilijk te kraken is. Dus in dat kader heb je een stukje bescherming tijdens het gamen, maar ook tijdens gewoon internetgebruik.

En dat is dan weer handig voor als je bijvoorbeeld betalingen moet verrichten, waarbij je juist bescherming wilt hebben. Maar laten we niet teveel afdwalen en de focus nu op het gamen leggen. Het gebruik van de VPN van IPVanish komt namelijk met meer voordelen. Denk aan regio gebonden content kopen en spelen, maar ook het terugdringen van vertragingen op de lijn, waar je direct bij online games profijt van hebt.

Lagere vertraging

Laten we met dat laatste beginnen, gezien dat het belangrijkste is in online games. In de regel vertraagt een VPN normaliter de snelheid enigszins, maar er is een uitzondering op de regel van toepassing. Zo open je met een VPN een directe lijn naar het web zonder dat je verstoringen van buitenaf hebt. Zoals je vast wel weet, werkt het internet op basis van datapakketjes die heen en weer gezonden worden. Die kunnen onderweg verloren gaan.

Zodra dat via een VPN-verbinding loopt komt dit niet voor, omdat je een directe lijn hebt. In dat geval is de verzending en ontvangst stabieler en dat maakt dus ook dat data niet opnieuw verstuurd hoeft te worden. Oftewel, de lijn is betrouwbaarder omdat de verbinding simpelweg direct is. En doordat er weinig extra bij komt kijken, kan de snelheid in verhouding juist omhoog gaan en dat zorgt dus voor een reductie op lag.

Regio gebonden content kopen en spelen

Met IPVanish is het tevens mogelijk je locatie aan te passen en dat kan zo nu en dan weleens van pas komen. Als je bijvoorbeeld in het buitenland een interessante game gezien hebt die niet in de Benelux wordt uitgebracht of pas veel later, dan kun je met IPVanish je locatie aanpassen naar het land in kwestie. De verkoper ziet dan dat je in hetzelfde land zit en dat opent de deur naar het kopen van content.

Gezien games vaak gefaseerd worden uitgebracht, stelt dit je in staat om sneller aan de nieuwe games te komen die je dan ook gelijk kunt spelen. Het enige nadeel wat hierop van toepassing kan zijn is dat je tijdens het spelen dan wel in het land van aankoop moet zitten. Maar dat is natuurlijk handig op te lossen met een VPN, die dat voor je realiseert.

Meerdere voordelen

Het gebruik van een VPN beperkt zich dus niet alleen tot het maskeren van je IP-adres en de veiligheid die erbij komt kijken. Ook in het belang van online gamen kan je er op vooruitgaan. Zo kun je games in andere landen kopen, waardoor je eerder toegang hebt of misschien zelfs geld kunt besparen. Gerichte DDoS-aanvallen op jouw persoonlijke IP-adres zijn haast onmogelijk én de betrouwbaarheid van je verbinding gaat erop vooruit, waardoor je minder last van lag hebt.

VPN-perks:

Zelf je locatie bepalen

Minder lag tijdens gamen

Beveiligde verbinding

24/7 ondersteuning

Allemaal pluspunten en je scoort deze voordelen voor een prikkie, aangezien IPVanish slechts € 12,95 per jaar kost. Jouw licentie kun je heel eenvoudig hier aanschaffen.