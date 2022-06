Er zijn een hoop games in ontwikkeling voor de Xbox Series X|S, maar voor dit jaar ziet de releasekalender er door het wegvallen van Starfield en Redfall wat karig uit. Maar wat niet is kan nog komen en daarom zijn de ogen vooral gericht op de Xbox & Bethesda Games Showcase van aanstaande zondag.

Deze showcase zal voornamelijk om het tonen van gameplay draaien, zo geeft GamesBeat journalist Jeff Grubb aan in zijn recente Giant Bomb show GrubbSnax. Volgens Grubb wil Microsoft een showcase leveren waarin gameplay centraal staat, daar waar we in het verleden vooral veel aankondigingen middels trailers kregen.

Volgens Grubb mogen we zoal footage verwachten van Avowed die in ontwikkeling is bij Obsidian en daarnaast zal ook Contraband getoond worden, waar door Avalanche Studios aan gewerkt wordt.

“When it comes to Xbox, I know what the expectation has been. The expectation has been, this entire time, that ‘we are going to do an E3 show in 2022 and we want a lot of gameplay’, and everyone involved should understand that. That’s been the marching orders since last year.”