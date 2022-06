Producer Tetsuya Mizuguchi is niet onbekend met virtual reality. Zo zijn twee van zijn games, Rez en Tetris Effect, te spelen in virtual reality. Zijn interesse is nu gewekt door PlayStation VR2.

In een interview met VGC liet de producer van onder andere Rez weten dat zijn team naar de toekomst van virtual reality aan het kijken is. Aangezien PlayStation VR2 daar deel van uitmaakt, zijn zij zeer geïnteresseerd in de hardware en willen ze daar graag een game voor maken.

“I can’t say anything very specific… but we are very interested, and we’re thinking about how we can push VR, so we’re very interested in new hardware and how we’re looking to make VR games better. We’re very interested in the PSVR 2.”

In datzelfde interview was ook producer Mark MacDonald aanwezig en hij teasde dat het wel eens mogelijk is dat Tetris Effect naar de nieuwe VR-headset van PlayStation kan gaan komen.