Het Zuid-Koreaanse NCSOFT heeft een trailer losgelaten voor Project M, een interactieve filmgame waarbij de nadruk ligt op extreem realistische graphics. De game maakt hiervoor gebruik van Unreal Engine 5, motion capture opnames, NCSOFT’s 3D-scan technologie en nog heel wat andere technologische trucjes. Het voorlopige resultaat mag zeker gezien worden: visueel ziet alles er heel indrukwekkend uit!

Project M haalt inspiratie uit games zoals Heavy Rain en Detroit: Become Human: verwacht hier dus emotionele verhaallijnen waar jij keuzes zal moeten maken om de uitkomst te bepalen. Het plot is nu nog wat in nevelen gehuld, maar de trailer onthult wel al dat het hier om een soort wraakverhaal zal gaan, waar het liefje van de protagonist het slachtoffer wordt van een tragische gebeurtenis.

Project M heeft momenteel nog geen releasedatum en nog geen info over de platforms waarop de game zal verschijnen. De eerste trailer check je hieronder.