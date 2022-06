We moeten het dit jaar helaas zonder de E3 doen, nadat zowel de digitale als fysieke editie geannuleerd werden. Na twee digitale edities werd in 2021 eigenlijk al wel duidelijk dat het nog maar de vraag is of er ruimte is voor een E3, aangezien veel uitgevers hun eigen shows opzetten of aansluiten bij Summer Games Fest.

De ESA, organisator achter de E3, is echter van mening dat de E3 nog steeds relevant is en zodoende hebben ze een terugkeer aangekondigd. In een artikel van The Washington Post staat te lezen dat ze in 2023 terug zullen keren met zowel een digitaal als fysiek evenement.

Aan ambitie geen gebrek, maar het is nog maar de vraag of uitgevers nog interesse hebben in de beurs. In de afgelopen twee jaar is veel veranderd en veel partijen hebben ingezien dat digitale showcases net zo goed werken om titels aan de man te brengen.