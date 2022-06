We weten al geruime tijd dat er een uitbreiding voor Cuphead in aantocht is. The Delicious Last Course, zoals de DLC heet, verschijnt eind deze maand dan echt. Op 30 juni om precies te zijn.

Tijdens de Summer Game Fest showcase van vanavond werd Cuphead: The Delicious Last Course – nu de release nadert – nog maar eens in de schijnwerpers gezet met een nieuwe trailer. Bekijk de beelden hieronder, evenals een kort interview met één van de ontwikkelaars.