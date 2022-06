Na State of Play van Sony PlayStation en de Xbox & Bethesda Games Showcase van Microsoft is het de beurt aan Nintendo. Normaliter organiseren ze rond de E3 een Nintendo Direct, maar tot op heden is de Japanse gigant stil. Niet voor lang, want volgens voormalig journalist en huidig schrijfster bij Sony Santa Monica, Alanah Pearce, staat een nieuwe editie voor 29 juni op de planning.

In een stream vroeg iemand of ze wat gehoord had over een nieuwe Nintendo Direct, waarop ze reageert dat ze 29 juni had opgeschreven toen ze dat vernam. Nu is zij geen officiële bron, maar desalniettemin klinkt het plausibel. Indien het klopt, zal het vast niet lang duren totdat Nintendo met een officiële aankondiging komt.

Je kunt het fragment hier terugkijken.