Review | Creative Outlier Pro – Onlangs hebben we een leuke soundbar van Creative mogen reviewen. Nu is het de beurt aan een paar earbuds. De Creative Outlier Pro zijn op papier erg interessante in-eartjes om voor gaming te gebruiken. Daarbij is de accuduur ook iets waar Creative mee pronkt, en het is qua pakket erg fijn om te zien. In deze review bekijken we of de Outlier Pro alle boxjes aanvinkt op de lijst met features. Oftewel: zullen de earbuds aan de verwachtingen voldoen van een degelijk geluidsproduct of is het een outlier die je moet vermijden?

Een tof design… misschien te tof?

Met de Outlier Pro haal je een leuk pakket in huis. Zo heb je natuurlijk de earbuds, met een paar eartips erbij (large, medium en small) voor als het normale formaat je net niet bevalt. Voor de earbuds krijg je er ook nog een charging case bij om ze te kunnen opladen. Om die charge case te kunnen opladen gebruik je de bijgeleverde USB-C kabel, hoewel die erg kort is. De charging case is vrij fors te noemen: een brede cilinder die veel weg heeft van een kleine powerbank. Het is ongeveer 80 x 40 x 30 mm qua formaat met een gewicht van 73 gram, dat voel je dus wel in je broekzak. Je schuift de binnenkant zijwaarts open om dan de earbuds erin te kunnen leggen. Erg stijlvol, hoewel dus redelijk aan de maat. Op de zijkant van de charging case kan je duidelijk zien aan de hand van LED-lampjes of de earbuds en case goed opgeladen zijn. Het ziet er allemaal verzorgd uit.

Zo ook de earbuds zelf natuurlijk. De bulky kasten hebben een glanzend oppervlak met een cirkel erop voor het touchgebied. De uiteindes zijn in-ear uitsteeksels en eenmaal in je oor zitten ze erg fijn. Wat minder fijn is, is de manier hoe je de eerste keer de earbuds dient te koppelen aan bijvoorbeeld je mobiel. Je moet namelijk de Creative app downloaden om de earbuds te kunnen vinden via Bluetooth (5.2). Ook is een typisch aspect van Creative dat een vrouwelijke stem zegt wanneer er gepaired is en of er connectie is. Erg onnodig en storend, iets wat we ook met de SXFI GAMER headset hadden. Via de app heb je overigens de mogelijkheid om het een en ander in te stellen, wat helaas erg nodig is als we het over het geluid gaan hebben.

Het is geen nachtegaaltje

Het valt gelijk op, maar de Outlier Pro is ons toch maar een muffled bende. De presentatie is zeer muddy en erg vermoeiend om naar te luisteren. Treble is er praktisch niet en de middentonen kennen de definitie zuiver ook niet bepaald. Qua bass is het ook erg ondermaats, maar in mindere mate wel aanwezig. Het is allemaal erg slordig te noemen en dat is doodzonde, omdat het hele product er gelikt uitziet. Via de app kan je dus zoals aangegeven een paar dingen tweaken. Je hebt toegang tot een equalizer, waarmee je het geluid kan aanpassen tot iets wat meer te pruimen valt. Je hebt onder de EQ twee schuifbalkjes voor de bass en treble om deze in ieder geval snel naar wens in te kunnen stellen.

Met de EQ-grafiek kan je wat preciezer je geluidsprofiel aanpassen, hoewel het niet erg fijn werkt. Ook na het tweaken blijven we een bepaald muddy gehalte in de presentatie houden, wat zonde is. De ruimtelijkheid is eveneens ondermaats, want het geluid lijkt echt in je oren opgesloten te zitten en weet totaal niet te ademen voor een ontspannende presentatie. Naast het tweaken van het geluid kan je ook de touch controls van de earbuds instellen. Hierin biedt Creative veel opties, dus iedereen kan zo op een praktische manier de meest fijne instellingen vinden voor het navigeren via de earbuds. Verder biedt de app vrij weinig toevoegingen voor de Outlier Pro.

De rest van de checklist

Er zijn nog een paar zaken die we moeten bespreken alvorens we met de hamer gaan slaan. Eerder gaven we al aan dat de charging case veel weg heeft van een powerbank. Niet heel gek eigenlijk, omdat de case in totaal 60 uur accuduur met zich mee kan dragen. Ook de earbuds hebben een flink aantal accu uurtjes in hun mars. Per oplaadbeurt gaan ze 15 uur lang mee en dat is behoorlijk wat in vergelijking met andere earbuds op de markt. Hiermee doet de Outlier Pro zijn naam weer eer aan. Andere punten, zoals waterproof (IPX5), maken deze earbuds ook fijn voor gebruik tijdens sporten of in de regen en je kan er ook prima mee gamen. We hebben met verschillende games geen lag ondervonden, dus het is goed te gebruiken met bijvoorbeeld een potje Fortnite, Call of Duty Mobile of Final Fantasy First Soldier.