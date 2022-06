Review | Creative Stage 360 – Je kent het wel, je koopt een nieuwe tv maar ondanks dat het beeld zo mooi is, vallen de tv-speakers flink tegen. Het is eigenlijk nooit echt om over naar huis te schrijven en daarom is het niet zo gek als een extra paar speakers of een soundbar bij een nieuwe tv gewenst is. Zo is de Stage 360 van Creative een soundbar die bij sommige setups als geroepen kan komen. Een combinatie van een zachte prijs van € 229,99 en veel in zijn mars hebben, moet op papier een aantrekkelijk product opleveren. Nu zullen we bespreken of deze soundbar ook echt de moeite waard is.

Strak en simpel design

De Creative Stage 360 is een vrij kleine soundbar op zichzelf. Hoewel je toch een groot pakket krijgt, want er zit nog een losse subwoofer bij om er net dat beetje extra geluid uit te krijgen. Maar laten we niet op de zaken vooruit lopen. De soundbar zelf is ongeveer 56 centimeter breed (565 x 75 x 88 mm), dus is daarmee geschikt voor de wat kleinere kamers. De Stage 360 heeft een vrij rechttoe rechtaan design. Het vooraanzicht is volledig bedekt met een stalen rooster. De zijkanten zijn van mat plastic onderdelen gemaakt en zijn schuin afgesneden. Op de bovenkant van de Stage 360 vind je een klein controlepaneel, waarop je de powerknop kunt vinden, twee volumeknoppen en een source knop om te kunnen schakelen tussen verschillende bronnen.

Ben je een luiaard en heb je geen zin om het volume manueel aan te passen op de soundbar zelf? Geen zorgen, bij de Stage 360 wordt natuurlijk ook een kleine, slanke afstandsbediening meegeleverd. Daar waar het controlepaneel op de soundbar zelf erg beperkt is, kan je eigenlijk alles reguleren met de afstandsbediening. Denk aan het schakelen tussen bronnen: optisch en HDMI, het instellen of je ver of dichtbij de soundbar zit, schakelen tussen verschillende geluidspresets en het vermeerderen en minderen van de bass van de bijgeleverde sub. Ook activeer je Bluetooth via de afstandsbediening, waarmee je het met een apparaat kunt koppelen. Erg handig allemaal.

Aansluitingen en aansluiten

De Stage 360 heeft verschillende aansluitingen. Twee HDMI-in poorten met daarbij nog een HDMI voor eArc. Ook heb je een optische ingang en je hebt de mogelijkheid zoals aangegeven om via Bluetooth de soundbar te gebruiken. De bijgeleverde subwoofer dien je aan de achterkant van de Stage 360 soundbar te koppelen. Zodoende heeft de subwoofer geen extra stroomaansluiting nodig, want dit loopt via de soundbar. Een flink nadeel vinden wij, omdat je de soundbar altijd in de buurt moet hebben van de subwoofer. Dit dankzij de (ongeveer) 2 meter lange kabel. De subwoofer mocht in dit geval bijvoorbeeld best draadloos zijn, waardoor de sub net wat meer speelruimte zou bieden voor de setup. Een gemiste kans.

Wij hebben voornamelijk de soundbar via eArc getest op verschillende tv’s. Hoewel er op de ene tv niks aan de hand is, hebben we wel ondervonden op de andere dat er soms wat complicaties kunnen optreden met de eArc functionaliteit. Zo kan het voorkomen dat de soundbar niet accuraat reageert of juist helemaal niet op de signalen die je naar je tv stuurt. Merkwaardig, want zo hebben we bijvoorbeeld op een LG OLED C1 dan weer geen problemen ondervonden. Hoewel dit niet het enige probleem is dat we hebben geconstateerd bij de soundbar. Het aanzetten is namelijk een trage bedoeling. Het duurt tientallen seconden voor de soundbar ‘opgestart’ is, wat anno 2022 eigenlijk niet echt meer kan. Ook als je tv iets te lang geen output qua geluid geeft, gaat de soundbar simpelweg uit. Om daarna weer op te starten en dat is gewoon een rare bedoeling.

Het geluid

Wat heeft de Stage 360 allemaal in zijn mars? Een heleboel in de juiste kamer is het correcte antwoord in dit geval. In de wat kleinere kamers weet de soundbar namelijk een presentatie te geven die de kamer vult, waarbij je dus kan spreken van een degelijke ruimtelijkheid. Hierin kent de treble een mooie heldere weergave wat ervoor zorgt dat je toch erg veel detail hebt in het geluid. Want met de overige tonen heb je te maken met een vrij donderende ‘bioscoop’ weergave. Als je de soundbar wilt gebruiken in een grote(re) kamer, dan zal veel van de charme verwateren. De middentonen worden slordiger en ook de balans tussen de tonen wordt onnauwkeuriger, waardoor de bios ervaring verdwijnt. Geen aanrader dus in een grote woonkamer, wel een leuk product om te gebruiken in een kleine kamer. De sub weet een mooie body te geven aan het geheel, hoewel je ook niet de meest daverende bass toevoeging moet verwachten: gewoon een prima bass voor een leuke ervaring. Dit terwijl de soundbar de middentonen wat hoger heeft liggen voor een wat warmere presentatie in zijn algemeenheid. Het is leuk geluid, maar veelal muddy.

Zo kan je nog switchen tussen de verschillende geluidspresets (music, movie, night en wide), maar veel verschillen bieden deze niet ten opzichte van elkaar. Music heeft bijvoorbeeld wat lagere middentonen, wide verbreedt de spatial sound iets meer, maar dat soort verschillen zijn klein en voegen weinig toe. Daarbij moeten we ook opmerken dat je niet veel moet verwachten van Dolby Atmos: de toevoeging van ruimtelijkheid is minimaal en eigenlijk niet echt de moeite waard. Overigens ondersteunt de Stage 360 geen DTS, wel alle vormen van Dolby en uiteraard ook Linear PCM.