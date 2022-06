De actiegame Serial Cleaners sluipt op 22 september niet alleen jouw Xbox One, PS4, Switch of pc, zoals eerder aangekondigd, binnen. Uitgever 505 Games en ontwikkelaar Draw Distance hebben namelijk bekendgemaakt dat het spel ook een PS5- en Xbox Series X|S-versie zal krijgen op de dag van release, 22 september 2022.

Serial Cleaners is het vervolg op het in 2017 uitgekomen Serial Cleaner. Het spel werd in 2020 aangekondigd voor 2021, maar werd naderhand uitgesteld naar 2022. In het spel zal je in de huid kunnen kruipen van vier verschillende personages met een duistere carrière, namelijk het opruimen van moordlocaties voor de onderwereld.

Ieder personage heeft zijn eigen speelstijl waardoor je situaties anders kunt aanpakken gebaseerd op welk personage je kiest. Benieuwd naar Serial Cleaners? Dan kan je de gloednieuwe trailer hieronder bekijken: