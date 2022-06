Resident Evil 2, Resident Evil 3 en Resident Evil 7: Biohazard zijn al even in ontwikkeling voor current-gen systemen. Althans, een specifieke upgrade voor elke titel. Capcom heeft zojuist tijdens de showcase aangekondigd dat deze upgrades vandaag beschikbaar worden gesteld.

Voor elke game is de upgrade gratis als je de games reeds in bezit hebt en geldt dat je deze op current-gen systemen in een 4K resolutie kunt spelen en dat op een hoge framerate, al wordt niet specifiek aangegeven hoeveel. Verder bevatten de games ray tracing en 3D audio ondersteuning.

Check hieronder een trailer waarin de drie games allemaal even kort getoond worden.