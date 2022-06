De terugkeer van Silent Hill begint zo langzamerhand het grootste publieke geheim van de gamesindustrie te worden. Na diverse hints van oud-betrokkenen bij de franchise, insiders die details lekken en het verschijnen van screenshots en details, is het aan Konami om een officiële aankondiging te doen. Die uitgever blijft echter stil.

In de tussentijd heeft Christopher Gans zijn mond voorbij gepraat. De regisseur van de Silent Hill-film uit 2006, heeft in een recent interview aangegeven dat hij een nieuwe Silent Hill-film heeft geschreven, die samenhangt met een ‘relaunch’ van de franchise.

In gesprek met JeuxVideo zegt Gans het volgende:

“The franchise is going to be relaunched in terms of video games, and therefore, the film will become part of a global policy.

I believe that on a forum, someone deduced that and he is absolutely right; in other words, the film is indeed part of a whole.”