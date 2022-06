Zonder The Texas Chain Saw Massacre had het horrorgenre er mogelijk heel anders uitgezien. De originele film van Tobe Hooper wist wereldwijd elk publiek te shockeren dat een kaartje voor een voorstelling gekocht had, in die mate zelfs dat de titel alleen al nog steeds een koude rilling over menig rug laat gaan. Nu, bijna vijftig jaar en een voorraad sequels later, de ene al ongoddelijker dan de andere, krijgen we een gelijknamige game op ons afgevuurd.

The Texas Chainsaw Massacre videogame is – hoe kan het ook anders – een asymmetrische multiplayergame en belandt zo in de voetsporen van Friday The 13th, Predator: Hunting Ground en het recent nog verschenen Evil Dead: The Game. De nieuwste gameplaytrailer belooft alvast dat het een behoorlijk bloederige affaire wordt – al willen we daar toch aan toevoegen dat de originele film eigenlijk helemaal niet zo goor was, maar eerder op suggestie teerde.

De game zal pas in 2023 op ons bord verschijnen. We zijn benieuwd.