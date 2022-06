Wie graag nostalgisch terugblikt en mooie herinneringen heeft aan Metal Gear Solid uit 1998, moet vooral Undetected goed in de gaten houden. Zoals de onderstaande trailer al snel duidelijk maakt, is de game een liefdesbrief aan de originele Metal Gear Solid. Het wordt helemaal indrukwekkend als jij je bedenkt dat dit alles door slechts één persoon, Antonio Freyre, wordt gemaakt.

Ben je niet overtuigd geraakt van de bovenstaande trailer? Dan kan je deze week, dankzij het Steam Next Fest, een demo van de game proberen. Mocht je niet over een pc beschikken, dan dien je nog even geduld te hebben. Undetected moet in het laatste kwartaal van dit jaar uitkomen op de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch en de pc.