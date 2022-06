Met de mogelijkheid via PC Game Pass om Xbox games te spelen op pc, ook via de cloud, is de uitgebreide bibliotheek van titels overal waar je maar wilt beschikbaar. Je bent echter op het moment dat je een game wilt downloaden, wel afhankelijk van de specificaties van je systeem en of je daarmee de gewenste game kunt spelen.

Microsoft maakt dit nu erg gemakkelijk voor je, want ze hebben een update voor de Xbox App op pc uitgerold. Die update bevat een feature die aangeeft of een game wel of niet draait op je systeem alvorens je begint te downloaden. Wel zo handig, want dat scheelt je een teleurstelling als een game na het downloaden niet (goed) blijkt te werken.

Bij elke titel die je via de app bekijkt, zal er een korte melding verschijnen met een inschatting in hoe de game op je systeem zal draaien. Dit wordt gegenereerd op basis van de performance van de game op pc’s met vergelijkbare specificaties.

De functie is echter net nieuw, dus het kan zijn dat het nog niet voor elke game werkt. Dit zal na verloop van tijd op een gegeven moment voor elke titel naar behoren moeten functioneren.