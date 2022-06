Avalanche Studios, de ontwikkelaar die we vooral kennen van de Just Cause games, zou momenteel achter de schermen werken aan aan middeleeuws-ge├»nspireerde fantasy game onder de naam ‘Ravenbound: Tales of Avalt’. Dit werd gedeeld op het Twitteraccount @just4leaks2 en werd inmiddels weer verwijderd. De gelekte info werd echter op tijd opgepikt en online gedeeld.

Ravenbound zou een third-person roguelike game worden, waarbij je als speler toegang krijgt tot zogenaamde ‘vessels’, die elk unieke krachten aan je geven. Bovendien kan je transformeren in een raaf om zo van bovenaf vijanden te spotten (een beetje zoals in de meest recente Assassin’s Creed games het geval is). Ravenbound zou nieuwe content krijgen middels een ‘seizoen systeem’, wat lijkt te suggereren dat we hier met een live-service game te maken hebben.

Uiteraard is niets hiervan officieel bevestigd, dus vergeet je korreltje zout niet voordat je verder gaat met je leven.