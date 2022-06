De Uncharted-film is een enorm succes gebleken, zo heeft het meer dan $400 miljoen opgebracht en dat is dan via de bioscooprelease. De volgende stap is natuurlijk de film uitbrengen op Blu-ray en aanbieden via streamingdiensten. Het ziet er naar uit dat we niet lang meer hoeven te wachten, want de film zal op 15 juli beschikbaar gesteld worden op Netflix.

Dit is althans wat Netflix in de Verenigde Staten aangeeft, dus het is even afwachten of de film dan wereldwijd via de dienst beschikbaar gesteld wordt of dat de release per land ook nog wat varieert. Desalniettemin ziet het er dus naar uit dat het niet lang zal duren alvorens de Uncharted-film via Netflix te bekijken valt.

Zodra de genoemde datum voor Europa bevestigd wordt of als er een andere officiële datum wordt aangekondigd, laten we het weten.