De Unreal Engine 5 is voor iedereen toegankelijk en dat heeft sinds de release meermaals mooie projecten opgeleverd. Dit van creatievelingen die met enige regelmaat oudere games van een nieuw jasje voorzien. Een van de nieuwste creaties die op YouTube is verschenen, is een remake van Grand Theft Auto III.

Deze game is eind vorig jaar als remaster uitgebracht, waar het nodige op aan te merken viel. Tot een officiële remake is het nooit gekomen en dat is jammer. Zeker als je de onderstaande video bekijkt, die een idee geeft van hoe een remake er precies uit zou kunnen zien.

Op het kanaal van TeaserPlay, de maker van deze video, zijn meer ‘remake projecten’ te vinden die ook de moeite waard zijn. Zie hier.