Terwijl we nog vurig blijven hopen op een eventueel vervolg op de fantastische Jak and Daxter games van vroeger, zijn een aantal fans met een heel ander project bezig. De groep is namelijk bezig met een heuse remaster van het eerste deel in de geliefde reeks: Jak and Daxter: The Precursor Legacy.

Hier komt aardig wat werk om de hoek kijken, want het team heeft het voornemen om de originele code van Naughty Dog – een custom Lisp taal die GOAL heet – om te zetten naar code die makkelijker leesbaar is en deze in een geheel nieuwe compiler te smijten. Hierbij moet zoveel mogelijk van de originele game intact blijven.

Op dit moment heeft de groep ongeveer 400.000 van de geschatte 500.000 regels aan code omgezet en werkend gekregen. Inmiddels is de game zelfs volledig speelbaar en is het behalen van een 100% completion rate mogelijk. De groep besloot daarom om de onderstaande trailer vrij te geven, die de eerste cutscene in al zijn glorie toont.

Wanneer de remaster beschikbaar is, durft de groep nog niet te zeggen. Via GitHub kun je eventueel je bijdrage leveren aan het project.