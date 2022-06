Om een PlayStation Plus abonnement af te sluiten in de PlayStation Store, kun je verschillende manieren aanwenden. Een van de opties is een vouchercode aanschaffen in lokale supermarkten, kiosken en natuurlijk online. Het ziet er echter naar uit dat de fysieke manier om een abonnement af te sluiten gaat verdwijnen.

De Poolse website XGP is opgevallen dat er in Polen niet langer PSN-kaarten voor 1, 3 en 12 maanden verkocht worden. Ook bij Engelse retailers is geconstateerd dat het niet meer te koop wordt aangeboden. Idem dito voor Nederlandse online webshops, afgezien van digitale varianten.

Met het oog op de aanstaande lancering van de nieuwe abonnementsvormen overmorgen, is het de vraag wat Sony precies gaat doen. Blijft het beperkt tot online verkoop en schrappen ze de fysieke verkoop helemaal of komt het later terug met de nieuwe kaarten gebaseerd op de tiers?

Ook kan het zijn dat je fysiek enkel PSN-tegoed kan aanschaffen, zodat je daarmee na het inlossen van de code via de PlayStation Store een abonnement kunt afsluiten. De tijd zal het leren.