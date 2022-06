Gezien we voorbij de helft van juni zijn en de eerder aangekondigde line-up van games voor Xbox Game Pass nu allemaal beschikbaar zijn, is het tijd voor nog wat aanvullingen de rest van deze maand. Die heeft Microsoft zojuist via Xbox Wire bekendgemaakt en het gaat om vijf games in de komende twee weken.

Hieronder vallen grote titels, zoals FIFA 22 en Far Cry 5. Maar ook een nieuwe release zoals Shadowrun Trilogy. Het volledige overzicht is als volgt:

Vanaf vandaag

Shadowrun Trilogy (Cloud & console)

Total War: Three Kingdoms (Pc)

Vanaf 23 juni

FIFA 22 (Console & pc)

Naraka: Bladepoint (Cloud, console & pc)

Vanaf 1 juli

Far Cry 5 (Cloud, console & pc)

Zoals gebruikelijk zullen ook een aantal games Xbox Game Pass weer verlaten. Dit geldt voor de onderstaande vier titels, die vanaf 30 juni niet langer beschikbaar zijn. Als je deze games wilt hebben, profiteer je momenteel van 20% korting op een aanschaf.

FIFA 20 (Console & pc)

Jurassic World Evolution (Console & pc)

Last Stop (Cloud, console & pc)

MotoGP 20 (Cloud, console & pc)

