SEGA heeft een gloednieuwe multiplayergame aangekondigd voor pc en consoles. Het gaat hier om het nieuwe project van Creative Assembly, waar we gisteren nog over schreven. De game heet Hyenas en het probeert naar eigen zeggen iets radicaal anders te doen in het first-person shooter genre.

In de game spelen vijf teams van drie tegen elkaar en de AI en het doel is om loot te stelen van ruimteschepen die beschikken over gedeeltes zonder zwaartekracht. Met deze opzet probeert Creative Assembly een nieuwe dynamiek te geven aan de PvPvPvE structuur door er unieke elementen op los te laten.

De game neemt zich tegelijkertijd ook niet té serieus, aangezien het een wat duistere en cartoony vibe kent. Daarnaast zou de game vol zitten met geinige verwijzingen naar andere SEGA franchises, alsook andere games zoals League of Legends en Fall Guys.

De game zal in 2023 verschijnen voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc. Het betreft hier een betaalde game, dus van free-to-play is geen sprake en het is mogelijk de game voor de release te spelen via een alpha. Daar kun je je hier voor inschrijven.