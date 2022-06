Voordat de liefhebbers van Xenomorphs en de familie Ripley al juichend op de bank springen, helaas voor jullie moeten we die droom voor nu even laten voor wat het is. Als we chief product officer Rob Bartholomew van Creative Assembly moeten geloven, gaat het hier namelijk om een nieuwe IP, waaraan gewerkt wordt. Dus iets gerelateerd aan Alien: Isolation lijkt het niet te worden.

Wat we dan wel weer weten via onze vrienden van GamesRadar is dat Creative Assembly al vier jaar aan deze titel werkt. Het zal voor hun ook een welkome afwisseling zijn van alle Total War-games, hoe goed deze ook zijn. Wel doet creative director Alistair Hope nog een opvallende uitlating. De game zou namelijk gemaakt worden met ‘begrip van het bronmateriaal’. Zou het dan toch een bekende IP zijn, maar gewoonweg een waar Creative Assembly nog niks eerder mee heeft gedaan? Hopelijk horen we snel meer.