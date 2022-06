Elden Ring was, op z’n zachtst gezegd, een enorm succes te noemen. De nieuwste game van FromSoftware scoorde mooie cijfers en verkocht goed. Dit wil uiteraard niet zeggen dat de studio nu op zijn lauweren kan rusten, want er wordt nog steeds hard gewerkt aan verschillende nieuwe projecten. Hidetaka Miyazaki, de baas van FromSoftware en regisseur van Elden Ring, had een interview met 4gamer (vertaald door Gematsu) waarin hij sprak over de toekomst van de studio.

Momenteel verkeert een project dat in 2018 al aangehaald werd, maar nog niet officieel is aangekondigd, in de laatste fases van de ontwikkeling. Erg vage info, maar meer wou Miyazaki hier niet over kwijt. Hij vertelde ook dat hijzelf al bezig is met een nieuw project, waarvan hijzelf de regisseur zal zijn. Dit zal een project worden waarbij hij ‘nog meer abstracte fantasy’ wil verkennen dan in zijn vorige werk. Miyazaki wil duidelijk nog niet veel onthullen, maar daar komt in de toekomst wel verandering in.

Lees enkele fragmenten uit het interview hieronder.

When we interviewed you about Sekiro: Shadows Die Twice in 2018, you said there were 3.5 development lines underway, two of them unannounced. Elden Ring ended up one of the unannounced titles, but is the other one still in development?

Hidetaka Miyazaki: “Yes, development is currently in the final stages.”

What are your goals as a director? With Elden Ring wrapped up, is there anything that you want to do in the future or are interested in doing?

Miyazaki: “I’m already working on my next title as a director, so I’d like to avoid giving too much away there… In the mid-to-long term, I would like to work on a more abstract fantasy than anything we’ve done in the past.”

Finally, with Elden Ring settled, what is the state of FromSoftware’s game development going forward?

Miyazaki: “First off, we’re going to continue releasing updates for Elden Ring. Also, as I’ve mentioned before, we’re developing several titles by directors other than myself in addition to the title that I’m directing, but we’re not at the stage where I can share any details yet. My apologies, but please give us a little more time.”