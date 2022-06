SEGA kondigde begin deze maand de SEGA Megadrive Mini 2 aan. De eerste 11 games die op de miniconsole te vinden zijn werden toen meteen bekendgemaakt en nu zijn er meer titels prijsgegeven.

De SEGA Mega Drive Mini 2 bevat in totaal 50 games en het Japanse bedrijf heeft nu aangekondigd wat de games nummer 12 tot en met 22 zullen zijn. Deze zijn als volgt:

Night Striker

StarBlade

Ninja Warriors

Out Run

After Burner 2

Splatterhouse 2

Nadia: The Secret of Blue Water

Megapanel

Puzzle & Action Ichidant-R

Columns 3

Star Mobile

Wellicht zullen er een paar titels zijn die je niet bekend voorkomen. Dat is heel goed mogelijk, want de SEGA Mega Drive Mini 2 is vooralsnog alleen voor Japan aangekondigd. Er zitten dus games tussen die alleen in Japan zijn uitgekomen. Of de miniconsole ook naar Europa gaat komen is nog niet bekend.

SEGA laat de aangekondigde games ook nog even zien in een trailer, die hieronder te bekijken is.