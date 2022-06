Michael Mumbauer en John Garvin zijn twee ervaren PlayStation-ontwikkelaars die nu hun eigen studio hebben opgericht. Mumbauer was 13 jaar werkzaam bij PlayStation als hoofd van de Visual Arts Service Group. In die rol werkte hij onder andere aan Uncharted, The Last of Us en God of War. Garvin werkte vele jaren bij Bend Studio, waar hij creative director van Syphon Filter-games was en ook als schrijver en regisseur betrokken was bij Days Gone en Uncharted: Golden Abyss.

Kortom: twee mannen met een schat aan ervaring. Mumbauer en Garvin hebben nu de handen ineengeslagen en zijn een nieuwe studio gestart. Het bedrijf heet Liithos en ze hebben meteen hun eerste game aangekondigd, die Ashfall heet. Hierboven kun je de eerste concept-art bekijken. De omschrijving van Ashfall is momenteel nog erg vaag. Liithos noemt de game namelijk “de eerste echte Web 3.0 AAA-titel voor pc, consoles en het Hedera-netwerk”. Daarnaast meldt de studio dat Ashfall een “native en energiezuinige cryptovaluta genaamd HBAR” gaat gebruiken. De game begint als een singleplayer avontuur dat gaandeweg overgaat in een PvP- en PvE-multiplayer wereld, zo blijkt uit de officiële beschrijving.

“Ashfall will have players fighting to survive a world scarred by global warming, the ignited volcanic Ring-of-Fire, mysterious and disruptive energy fields, and warring enclaves, beginning as a connected Single Player adventure that will evolve into a Multiplayer PVP & PVE cinematic transmedia world.” “Gamers can choose to play the game leveraging the Hedera network where scavenging, discovery and exclusivity are the focus for a build, sell and trade experience.”

De vage beschrijving zorgt ervoor dat het moeilijk is om een beeld te krijgen van Ashfall, maar Liithos lijkt in ieder geval volop gebruik te willen maken van de nieuwste ontwikkelingen in de digitale wereld. Dat beaamt Garvin ook in een toelichting over de plannen van de studio: