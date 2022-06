Vanmiddag om 15.00 uur kunnen we gaan genieten van een nieuwe Nintendo Direct. Het betreft hier een variant op de reguliere Direct showcases, gezien deze volledig is toegelegd op third parties. Dit wil zeggen dat vooral andere grote uitgevers buiten Nintendo om aan bod komen met hun titels.

De showcase duurt ongeveer 25 minuten en is geheel live te volgen. Dus als je benieuwd bent naar wat Nintendo zoal op stapel heeft liggen in samenwerking met z’n partners, dan raden we je aan de stream hieronder te kijken. Niet in de gelegenheid het nieuws live te volgen? Alle belangrijke nieuwtjes zullen we natuurlijk ook los melden.