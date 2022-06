Volgens een enquête van Telecompaper heeft 39% van de Nederlanders een spelcomputer in huis. Dit betekent dat er in ons land bijna 7 miljoen mensen zijn die gamen op een console.

Uit de enquête kwam ook naar voren dat veel ondervraagden meerdere consoles in bezit hebben. PlayStation is in ieder geval de marktleider in Nederland. Maar liefst 60% van mensen die gamen op een console doen dat (mede) op hardware van Sony. Op de tweede plaats komt Nintendo met 53%. Xbox moet het doen met 23%, zo meldt RTL nieuws.

Veel mensen hebben dus meerdere consoles, maar er wordt niet veel geld uitgegeven aan software. Gemiddeld wordt er per maand voor slechts 20 euro aan games gekocht. Aangezien een nieuwe game tussen de 60 en 80 euro kost, worden er in Nederland gemiddeld gezien relatief weinig games direct op launch verkocht. Of anders gesteld: er worden maar twee of drie grote titels per jaar gekocht.

Hoewel het leuk is om te zien hoeveel console gamers er zijn in Nederland, kan je wellicht wel wat vragen stellen over het aantal deelnemers aan de enquête. Met maar 1750 ondervraagden is de groep toch vrij beperkt te noemen. De conclusie van de enquête komt echter wel overeen met de rest van de wereld.