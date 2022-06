Er gaan al vrij lang geruchten dat Nintendo werkt aan een remaster van Metroid Prime voor de Nintendo Switch. Nintendo is op zijn beurt tot op heden echter muisstil over de franchise, maar wist natuurlijk met Metroid Dread vorig jaar wel zeer hoge ogen te gooien.

Het najaar van Nintendo is nog ietwat troebel qua releases, maar een van de grote knallers moet de remaster van Metroid Dread zijn. Dit zegt journalist Jeff Grubb althans, die vernomen heeft dat een dergelijke remaster onderweg is. Dat die game dit najaar verschijnt is min of meer ‘definitief’.

En die game dit jaar uitbrengen is op zich wel logisch, want de franchise bestaat dit jaar 20 jaar. Het zou dan natuurlijk erg leuk zijn om daar wat mee te doen om het jubileum te vieren.

“I can say that I’ve been told pretty definitively that Metroid Prime Remastered is going to be one of their big holiday games. In the past I’d heard something was in the works [and] they had things happening with that game. Now I’ve been told that their plans are to release that game this holiday, I think almost certainly to line up with the 20th anniversary in November.”