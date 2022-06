Ondanks de release van het vernieuwde PlayStation Plus blijven bepaalde zaken precies zoals ze waren en daaronder vallen maandelijkse ‘gratis’ games. Eerder lekte de line-up al via het betrouwbare deallabs en zodoende mag de officiële aankondiging geen verrassing zijn.

Met ingang van 5 juli zullen er drie nieuwe games beschikbaar zijn voor PlayStation Plus Essential en hogere tiers. Het gaat om Crash Bandicoot 4: It’s About Time (PS5/PS4), The Dark Pictures Anthology: Man of Medan (PS4) en Arcadegeddon (PS5/PS4).

Met de aanstaande release van deze titels op PlayStation Plus, betekent het ook dat de huidige line-up nog een korte periode beschikbaar is. Je kunt momenteel Nickelodeon All-Star Brawl, Naruto to Boruto: Shinobi Striker en God of War binnenhalen.

