Eerder deze week lanceerde het vernieuwde PlayStation Plus, waardoor je nu de keuze hebt uit drie tiers: Essential, Extra en Premium. Essential is in de praktijk hetzelfde als het ‘oude’ PlayStation Plus. Dat betekent dat Sony ook iedere maand enkele games zal blijven aanbieden die abonnees van PlayStation Plus Essential (en uiteraard ook abonnees van de duurdere tiers) zonder extra kosten kunnen downloaden.

Inmiddels is de PlayStation Plus Essential line-up van juli hoogstwaarschijnlijk gelekt. Het is uiteraard nog niet officieel bevestigd, maar de informatie komt van een gebruiker van de website Dealabs, die de afgelopen maanden zeer vaak de correcte line-up wist te lekken. Daarom gaan we ervan uit dat het ook ditmaal klopt, al houden we altijd nog een slag om de arm tot de officiële bevestiging. Hoe dan ook, de onderstaande drie games worden in de maand juli waarschijnlijk aangeboden voor PlayStation Plus Essential en de hogere tiers:

Crash Bandicoot 4: It’s About Time (PS5/PS4)

The Dark Pictures Anthology: Man of Medan (PS4)

Arcadegeddon (PS5/PS4)

Mocht het kloppen, dan is Crash Bandicoot 4: It’s About Time een mooie headliner en een uitstekende titel voor abonnees om zonder extra kosten te kunnen downloaden. Ook The Dark Pictures Anthology: Man of Medan is een titel die bij ons goed in de smaak viel. Wel maakt die game onderdeel uit van het aanbod van PlayStation Plus Extra/Premium, maar het zal waarschijnlijk onvermijdelijk zijn dat sommige van die titels ook een maand lang voor de Essential tier worden aangeboden. Arcadegeddon is een coöperatieve multiplayer shooter van ontwikkelaar IllFonic.