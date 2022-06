De zogenaamde ‘life simulation’ games weten langzaam maar zeker steeds meer interesse te wekken bij gamers. Square Enix wil daarom niet achterblijven en heeft aangekondigd dat ook zij een duit in het zakje zullen doen in dit genre.

De game waar de Japanse ontwikkelaar en uitgever mee bezig is, is HARVESTELLA. Zoals een ‘life simulation’ betaamt, zal je verschillende taken moeten volbrengen om te kunnen leven, zoals gewassen verbouwen en het beschermen van je dorp.

Buiten de dagelijkse beslommeringen zal je er ook achter moeten komen waarom na elk seizoen de ‘Quietus’-periode ingaat en deze steeds langer duurt. In deze periode gaan gewassen dood en kunnen bewoners niet naar buiten door de dodelijke lucht.

HARVESTELLA komt uit voor de Nintendo Switch en pc op 4 november van dit jaar. Wil je meer van de game zien, dan kan je hieronder een trailer checken.